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Spor

Fortuna Sittard, 6. haftada puanla tanıştı

Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 6. hafta mücadelesinde deplasmanda NEC Nigmegen ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte forma giyen Oğuzhan Özyakup, 1 golle takımına katkıda bulundu.

AA10 Eylül 2022 Cumartesi 23:38 - Güncelleme:
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Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard, milli oyuncu Oğuzhan Özyakup'un golüyle NEC Nijmegen deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

AZ Alkmaar ve Arsenal altyapılarında yetişen ve Hollanda takımına transfer olmadan önce 2012-2022 yıllarında Beşiktaş forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın 71. dakikasında takımının tek golünü kaydetti. NEC Nijmegen'de Pedro Marques, maçın uzatma dakikalarında attığı gol ile takımına bir puanı getirdi.

Burak Yılmaz, Doğan Erdoğan, Tunahan Taşçı gibi Türk oyuncuları kadrosunda bulunduran Fortuna Sittard, 6. haftası geride kalan Eredivisie'de 1 puanla son sırada yer alıyor.

Maçta, Burak Yılmaz, 90 dakika sahada kalırken Doğan Erdoğan ise 80. dakikada oyuna girdi ve 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Tunahan Taşçı ise maçı yedek başladı ve karşılaşmada süre almadı.

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