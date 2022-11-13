İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2022 Pazartesi / 20 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5582
  • EURO
    19,2983
  • ALTIN
    1054.76
  • BIST100
    4455.53
Spor

Fortuna Sittard 90+5'te kazandı

Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 14. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Groningen'i 3-2 mağlup etti.

13 Kasım 2022 Pazar 18:43 - Güncelleme:
Fortuna Sittard 90+5'te kazandı
ABONE OL

Hollanda Ligi 14. hafta maçında Fortuna Sittard, deplasmanda Groningen ile karşı karşıya geldi.

Euroborg'da oynanan maçı Fortuna Sittard 3-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 78 ve 84. dakikada Paul Gladon ve 90+5. dakikada Tijjani Noslin kaydetti. Groningen'in tek golü 45. dakikada Ricardo Pepi ve 90+1. dakikada Florian Krüger'den geldi.

Fortuna Sittard'da forma giyen milli oyuncular Burak Yılmaz, Doğan Erdoğan maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Nuri Akşit ve Tunahan Taşçı karşılaşmada süre alamadı.

Sittard bu sonuçla ligde 4 maç sonra galip geldi. Groningen ise üst üste 2. yenilgisini aldı.

Fortuna Sittard bu galibiyetle puanını 15'e çıkardı. Groningen ise 12 puanda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.