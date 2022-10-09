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Spor

Fortuna Sittard deplasmanda 3 puanı aldı

Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 9. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Vitesse'yi 2-1 mağlup etti.

9 Ekim 2022 Pazar 23:42 - Güncelleme:
Fortuna Sittard deplasmanda 3 puanı aldı
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Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın takımı Fortuna Sittard, deplasmanda Vitesse'ye konuk oldu.

Arnhem kentindeki GelreDome'da oynanan maçı Fortuna Sittard 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı. Maçta Sittard'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ferati ve 80. dakikada Vita kaydetti. Vitesse'nin tek golünü ise 32'te Bialek kaydetti.

Maçta Doğan Erdoğan ve Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken Oğuzhan Özyakup ise 88'de oyundan alındı.

Bu sonuçla Fortuna Sittard 3. galibiyetini alarak 10 puana yükselirken Vitesse ise 5 puanda kaldı.

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