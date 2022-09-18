Fortuna Sittard, Excelsior'u tek golle yıktı

Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard, sahasında Excelsior ile karşı karşıya geldi.

Ligin 7. haftasında oynanan müsabakayı Fortuna Sittard, Remi Vita'nın 88. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Fortuna Sittard'da Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı. Oğuzhan Özyakup ise 55. dakikada oyuna dahil oldu. Doğan Erdoğan, cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Fortuna Sittard, 4 puana yükseldi. Excelsior, 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fortuna Sittard, sahasında Volendam'ı ağırlayacak. Excelsior, ise Utrecht'i konuk edecek.