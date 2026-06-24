24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'na 180 dakikada veda eden Millî Takım'ımızda, oynanan iki karşılaşmada net bir forvetin tercih edilmemesi en çok konuşulan konu oldu. Kaybedilen hem Avustralya hem de Paraguay müsabakalarında ileri uçta Kerem Aktürkoğlu'nun görev yapması ve kadroda Deniz Gül dışında direkt bir golcünün bulunmaması tartışmaları alevlendirdi. Yapılan eleştirilerde; Bertuğ Yıldırım'ın turnuva öncesi açıklanan geniş kadrodan çıkarılması ile Cenk Tosun, Serdar Dursun ve Umut Nayır gibi tecrübeli isimlerin hiç gündeme gelmemesi de net bir şekilde dile getiriliyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella ise Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle yaptığı toplantılarda, Cenk Tosun'dan sonra istediği özelliklere sahip bir santrafor yokluğunu net olarak iletti. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Futbol Federasyonu idarecileri ise devşirme bir forvet konusunda düğmeye bastı. Futbol kariyerine yurt dışında devam eden ve Türk pasaportuna sahip olan bazı oyuncularla temasa geçildi. Avrupa Şampiyonası elemelerinin kadrosunda devşirme bir golcünün yer alma ihtimali oldukça yüksek.

BREWSTER GÜNDEMDE

Yaşanan bu tartışmalar sonrası gündeme ise İngiltere'de forma giyen Rhian Brewster geldi. 2022 yılında Kunt döneminde 26 yaşındaki forvet için bir girişimde bulunulmuştu. Kıbrıslı bir Türk annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Brester'ın babası ise Karayip ülkesi olan Barbados vatandaşı... 1.80 boyundaki yetenekli oyuncu , İngiltere, Barbados ve Türkiye milli takımları arasında seçim yapma hakkına sahip.