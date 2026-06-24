İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2026 Çarşamba / 9 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,5062
  • EURO
    52,8348
  • ALTIN
    6096.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Forvet krizi çözülüyor! Devşirme golcü için düğmeye basıldı
Spor

Forvet krizi çözülüyor! Devşirme golcü için düğmeye basıldı

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda net bir forvetin tercih edilememesi en çok tartışılan konulardan biri oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu idarecileri, devşirme bir forvet konusunda düğmeye bastı. İşte detaylar...

AKŞAM24 Haziran 2026 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Forvet krizi çözülüyor! Devşirme golcü için düğmeye basıldı
ABONE OL

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'na 180 dakikada veda eden Millî Takım'ımızda, oynanan iki karşılaşmada net bir forvetin tercih edilmemesi en çok konuşulan konu oldu. Kaybedilen hem Avustralya hem de Paraguay müsabakalarında ileri uçta Kerem Aktürkoğlu'nun görev yapması ve kadroda Deniz Gül dışında direkt bir golcünün bulunmaması tartışmaları alevlendirdi. Yapılan eleştirilerde; Bertuğ Yıldırım'ın turnuva öncesi açıklanan geniş kadrodan çıkarılması ile Cenk Tosun, Serdar Dursun ve Umut Nayır gibi tecrübeli isimlerin hiç gündeme gelmemesi de net bir şekilde dile getiriliyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella ise Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle yaptığı toplantılarda, Cenk Tosun'dan sonra istediği özelliklere sahip bir santrafor yokluğunu net olarak iletti. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Futbol Federasyonu idarecileri ise devşirme bir forvet konusunda düğmeye bastı. Futbol kariyerine yurt dışında devam eden ve Türk pasaportuna sahip olan bazı oyuncularla temasa geçildi. Avrupa Şampiyonası elemelerinin kadrosunda devşirme bir golcünün yer alma ihtimali oldukça yüksek.

BREWSTER GÜNDEMDE

Yaşanan bu tartışmalar sonrası gündeme ise İngiltere'de forma giyen Rhian Brewster geldi. 2022 yılında Kunt döneminde 26 yaşındaki forvet için bir girişimde bulunulmuştu. Kıbrıslı bir Türk annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Brester'ın babası ise Karayip ülkesi olan Barbados vatandaşı... 1.80 boyundaki yetenekli oyuncu , İngiltere, Barbados ve Türkiye milli takımları arasında seçim yapma hakkına sahip.

  • a milli futbol takımı
  • golcü
  • Rhian Brewster

ÖNERİLEN VİDEO

Anbean kaydedildi: Bebek arabasındaki yılan böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.