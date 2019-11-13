Forvet krizi yaşayan Galatasaray'ın imdadına Sinan Gümüş yetişti
Falcao’nun ardından Andone’nin de sakatlanmasıyla ileri uçta kriz yaşayan Galatasaray’a beklemediği yerden haber geldi. İtalya’da mutsuz olan Sinan Gümüş, Fatih Terim’e geri dönmek istediğini iletti. Tecrübeli teknik adam da eski öğrencisinin dönüşüne sıcak bakıyor.
- TM Dijital Haber Merkezi
5 yıl Galatasaray’da oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon kontratı sona eren ve Genoa’nın yolunu tutan Sinan Gümüş’ün yeniden Süper Lig’e dönmek istediği öğrenildi.
FATİH TERİM ANDONE'NİN SAKATLIĞININ ARDINDAN SİNAN GÜMÜŞ'E SICAK BAKIYOR
Büyük umutlarla Serie A’ya giden ve Genoa’da 10 numaralı formayı sırtına geçirmesine rağmen şu ana kadar sadece 2 maçta görev alan Sinan Gümüş’ün İtalya’da mutsuz olduğu belirtilirken 25 yaşındaki futbolcunun Fatih Terim’e haber gönderdiği ifade edildi. Aurelio Andreazzoli’nin yüzüne bakmadığı, Motta’nın ise sadece 88 dakika şans verdiği ofansif oyuncunun yeniden Galatasaray’ı arzuladığı kaydedilirken Terim’in eski öğrencisinin dönüşüne sıcak baktığı bildirildi.
Sarı kırmızılı formayla geçtiğimiz sezon 30 maça çıkan Sinan Gümüş 5 gol 2 asist yapmıştı.
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