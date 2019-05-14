Forvete 21’lik Mateta takviyesi
CİM-BOM bir taraftan lig, diğer taraftan kupada şampiyonluk peşinde koşarken, yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
- StarSpor
CİM-BOM bir taraftan lig, diğer taraftan kupada şampiyonluk peşinde koşarken, yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Alman basını, Mainz 05’te forma giyen Phillipe Mateta’nın menajerler tarafından Sarı-Kırmızılılar’a önerildiğini iddia etti. Sezon başında Lyon’dan 8 milyon euroya alınan 21 yaşındaki Fransız forvetin bonservisinin 10-11 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor. Mateta bu sezon Mainz’de 13 gol atıp, 3 de asist yaptı
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