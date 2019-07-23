Forvete Ilija Nestorovski iddiası

İtalyan basınından Il Messaggero’da yer alan haberlere göre Sarı-Lacivertliler 29 yaşındaki Makedon oyuncu ile transferi konusunda bir görüşme yaptı. Ancak tecrübeli golcü ile Teknik Direktör Tudor’un çalıştırdığı Udinese’nin de ilgilendiği kaydedildi. Nesterovski’nin ilk tercihinin İtalya Ligi olduğu ancak Udinese’nin teklif ettiği rakamın Fenerbahçe’nin altında olması nedeniyle Makedon futbolcunun kararsız kaldığı kaydedildi. Kanarya’nın 3 yıllık sözleşme teklif ettiği oyuncuya yıllık 1.2 milyon euro önerdiği öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe’nin forvet için alternatif bir isim olarak Marsilya’da forma giyen Clinton N’Jie için de devreye girdiği ifade edildi.