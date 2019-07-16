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Forvete son aday Hernandez

HENÜZ golcü arayışlarını sonuçlandıramayan Trabzonspor’un listesine şimdi de Abel Hernandez’i aldığı öğrenildi.

  • Star Spor
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CSKA Moskova ile olan sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Uruguaylı oyuncunun menajeri ile temasa geçen Bordo-Mavililer transfer pazarlığını sürdürüyor. Oyuncunun yıllık 1 milyon euro istediği ayrıca 2 milyon euro da imza parası talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor yönetimi, “İmza parası almazsan yıllık 1 milyon euroyu öderiz” cevabını verdi. 28 yaşındaki futbolcunun ise imza parasında ısrar ettiği pazarlığın sürdüğü belirtildi.

Görüntüler ortaya çıktı! Böyle kaçtılar...

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