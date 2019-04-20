Forvette çare Ayew! Alanyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE’DE Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında goller Andre Ayew’e emanet. Sarı-Lacivertli ekibin üç santrforundan Soldado cezası nedeniyle bu akşamki deplasman sınavında takımdaki yerini alamayacak. Frey sakatlıktan yeni çıktığı için yedek soyunacak. İslam Slimani ise Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

ZENİT MAÇINDA FORVETTEYDİ

Sezon başında yola çıktığı 3 santrforundan da yararlanamayacak olan Yanal, bu nedenle sahaya forvet olarak Andre Ayew’i sürecek. Daha önce Avrupa Ligi’nde Zenit sınavında da bu bölgede görev yapan Ganalı futbolcu, o maçta sessiz kalsa da bu sezon resmi maçlarda 5 gol kaydetti, 2 de asiste imza attı. Yanal kanatlarda da Dirar ve Valbuena’ya görev vererek, Ayew’e pozisyon hazırlatmaya çalışacak.

ÜÇ CEZALI, BİR DE SAKAT VAR

Cezalı oyuncular Mehmet Ekici, Hasan Ali ve Soldado’nun yanı sıra Moses da sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Yanal’ın Alanya karşısında kaleyi Harun’a teslim edip, savunmada İsla, Skrtel, Serdar ve İsmail’e görev vermesi bekleniyor. Mehmet Topal ve Tolgay da savunmanın önünde oynayacak. Yanal’ın forvet arkası için Eljif’i düşündüğü ancak, son anda Zajc’a da görev verebileceği belirtiliyor.

MUHTEMEL 11’LER

ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan, Efecan, Fernandes, Campos, Cisse

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, İsmail, Tolgay, Eljif, Mehmet Topal, Dirar, Valbuena, Ayew