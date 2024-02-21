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Spor

Forvette yeni rekabet! F.Bahçe'de santrafor bolluğu

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir yarış veren Fenerbahçe'de forvet pozisyonu için rekabet kıyasıya sürüyor. Batshuayi ve Dzeko forma için mücadele verirken bu kervana takıma devre arası katılan Serdar Dursun'da dahil oldu.

Fanatik21 Şubat 2024 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
Forvette yeni rekabet! F.Bahçe'de santrafor bolluğu
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un gelişiyle forvette yeni bir rekabet başlayabilir...

Edin Dzeko, sezon başından beri olduğu gibi yine İsmail Kartal'ın 1 numaralı golcüsü olmaya devam edecek.

Michy Batshuayi, sezonun ilk bölümünde Umut Nayir'in önüne geçerek ikinci forvet olmuştu. Ancak Serdar Dursun'un gelişiyle işler değişebilir.

İsmail Kartal, Rize'de zorlu zeminde fizik gücü yüksek olan Serdar'ı oyuna aldı. Tecrübeli forvet golünü attı. Sezonun kalan bölümünde Batshuayi-Serdar rekabeti tavan yapacak gibi görünüyor.

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