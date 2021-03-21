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  • Fousseni Diabate, Göztepe'nin Süper Lig'deki 1000. golüne imza attı
Spor

Fousseni Diabate, Göztepe'nin Süper Lig'deki 1000. golüne imza attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin ligdeki 1000. golünü Demir Grup Sivasspor maçında Fousseni Diabate kaydetti.

AA21 Mart 2021 Pazar 00:45 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 00:45
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Süper Lig'de 29. sezonunu geçiren ve Demir Grup Sivasspor maçına kadar ligde 997 golü bulunan Göztepe, ligdeki 1000. golüne bu müsabakada ulaştı. Karşılaşmanın ilk yarısın 4-0 geride tamamladıktan sonra ikinci yarıda 5-0 geriye düşen Göztepe, Cherif Ndiaye ve Christian Titi ile farkı 3'e indirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakanın uzatma bölümünde Diabate ile bulduğu 3. gol, Süper Lig tarihindeki 1000. gol olarak kayıtlara geçti.

2017-2018'de bu yana tekrar Süper Lig'de yer alan sarı-kırmızılı ekipte 18 golü bulunan Halil Akbunar, bu süreçte en golcü isim konumunda bulunuyor. Halil Akbunar'ı 14 golle Adis Jahovic ve 12 golle Alpaslan Öztürk takip ediyor.

Göztepe'nin Süper Lig'deki ilk golünü 8 Mart 1959'da Alsancak Stadı'nda Karşıyaka ile oynanan müsabakada Tuncer Çeliktaş kaydetmişti.

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