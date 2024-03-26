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Spor

Francesco Acerbi ırkçılıktan aklandı

Inter - Napoli maçında Juan Jesus'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Inter oyuncusu Francesco Acerbi hakkındaki suçlamaların düşmesine karar verildi.

26 Mart 2024 Salı 20:41 - Güncelleme:
Francesco Acerbi ırkçılıktan aklandı
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Inter - Napoli maçında Juan Jesus'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Inter oyuncusu Francesco Acerbi hakkında görülen davada karar verildi.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalya'da görülen davada hakim Gerardo Mastrandrea, Acerbi hakkındaki suçlamaların düşmesine karar verdi.

Haberde kararın gerekçesi olarak dava hakkındaki kararın delil yetersizliği sebebiyle alındığı ve Acerbi'nin beraat ettiğine yer verildi.

Irkçılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan 36 yaşındaki oyuncu, İtalya Milli Takımı kadrosundan çıkarılmış ve yerine Roma forması giyen Gianluca Mancini kadroya dahil edilmişti.

  • Inter
  • ırkçılık suçlamaları
  • Francesco Acerbi

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