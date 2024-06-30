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Spor

Francesco Calzona: Takımımla gurur duyuyorum

Slovakya Milli Takım Teknik Direktörü Francesco Calzona, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İngiltere'ye 2-1 yenilerek turnuvaya veda ettikleri maçtan sonra konuştu.

30 Haziran 2024 Pazar 23:35 - Güncelleme:
Francesco Calzona: Takımımla gurur duyuyorum
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Slovakya Teknik Direktörü Francesco Calzona, EURO 2024 son 16 turunda 2-1 kaybedilen İngiltere maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Francesco Calzona maçla ilgili, "Gurur duyuyorum, birinci sınıf bir takıma ve favorilerden birine karşı harika bir maç oynadık. İngiltere'ye çok az izin verdik, neredeyse turu geçiyorduk. Maalesef başaramadık. Uzatmalarda zamanın yarısını rakip yarı sahada geçirdik. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Calzona, oyuncularıyla ilgili konuşmaya devam ederek "Bu oyuncuları eğitmek gurur verici bir şey. Sahada fark yarattılar ve onlara sahip olduğum için çok minnettarım." yorumunu yaptı.

Tecrübeli hoca Calzona İngiltere'nin golleri hakkında ise, "Sadece birkaç saniye kala Bellingham'dan bir gol yedik. Birkaç santimetre ile cezalandırılıyorsunuz. Belki daha iyi savunabilirdik, ama olan oldu.' ifadelerini kullandı.

  • Slovakya Milli Takım
  • Francesco Calzona
  • Avrupa Şampiyonası

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