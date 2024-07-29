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Spor

Francesco Farioli 4 oyuncunun biletini kesti!

Ajax'ın yeni teknik diretkörü Francesco Farioli, takımdaki 4 oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

29 Temmuz 2024 Pazartesi 19:45 - Güncelleme:
Francesco Farioli 4 oyuncunun biletini kesti!
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İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, yeni kulübü Ajax'ta 4 oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Voetbal International'ın haberine göre; Farioli; 19 yaşındaki Hollandalı orta saha Silvano Vos, 24 yaşındaki Hollandalı sol bek Owen Wijndal, 26 yaşındaki Hırvat sol bek Borna Sosa ve 21 yaşındaki Boşnak orta saha Benjamin Tahirovic'i takımda düşünmediğini kulüp yönetimine iletti.0

Haberde, kulüp yönetiminin Farioli'nin kararına sadık kalacağı ve oyuncuları kısa sürede kiralık veya bonservisleri ile takımdan göndermek için harekete geçeceği kaydedildi.

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