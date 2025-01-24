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Spor

Francesco Farioli: Kaybettiğimiz için utanmıyorum

Ajax'ın çalıştırıcısı Francesco Farioli, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında deplasmanda Letonya ekiplerinden Rigas Skola'ya yenildikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi24 Ocak 2025 Cuma 23:11 - Güncelleme:
Francesco Farioli: Kaybettiğimiz için utanmıyorum
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Ajax'ın çalıştırıcısı Francesco Farioli, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında deplasmanda Letonya ekiplerinden Rigas Skola'ya yenildikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Rigas Skola'ya kaybettikleri maç hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "RFS'ye kaybettiğimiz için utanmıyorum. Hayatlarının maçını oynadılar." dedi.

35 yaşındaki teknik adam son olarak "Maçtan önce teknik direktörlerine 'Bütün oyuncularınız profesyonel futbolcu mu?' diye sorulduğunu duydum. Bunun için çok üzgünüm. Maç öncesi hocalarının yanına gidip kendi adıma özür diledim." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

RIGAS SKOLA TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

Letonya temsilcisi Rigas Skola, Ajax'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi galibiyetini elde etmiş oldu.

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