Francesco Farioli: Sezonun kaderini küçük detaylar belirler

Eski Ajax teknik direktörü Francesco Farioli, Mayıs ayında kulüpten sürpriz ayrılışını açıkladı ve gelecekle ilgili planlarına da ışık tuttu.

Francesco Farioli, geçtiğimiz sezon Ajax'ı Eredivisie şampiyonluğuna yaklaştırsa da, sezonun son haftalarında yaşanan dramatik düşüşle birlikte liderliği rakip PSV Eindhoven'a kaptırdı. PSV, Ajax'ın yalnızca bir puan önünde ligi zirvede tamamladı. Görevinden ayrılmasının üzerinden bir aydan fazla zaman geçen Farioli, Amsterdam ekibine veda sürecine dair ilk kez konuştu ve geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik direktör, Cronache di Spogliatoio'ya verdiği röportajda şunları söyledi: "Bugüne kadar olduğu gibi meraklı ve açık fikirli kalmaya devam etmek istiyorum. Her zaman uygulamaya çalıştığım prensiplere ve çalışma temposuna uyum sağlayacak bir ortam arıyorum. Yeni bir fırsatı değerlendirirken bu benim için temel kriter. Son yıllarda hem hayat hem de iş anlamında önemli deneyimler kazandım. Bu yüzden acelem yok. Bir sonraki adımımı kulübün ya da ligin prestijinden çok, dikkatle ve bilinçli şekilde seçmek istiyorum."

"Benim için en önemlisi, iş yapış şeklinin net olduğu ve bu yaklaşımın paylaşıldığı bir ortamda çalışmak. Başta beklentilerin ve olası çatışma alanlarının açıkça konuşulması gerek. Her ilişkide anlaşmazlık olabilir ama bu durum sonuca odaklı ve doğru şekilde yönetilmeli. Bazen bir sezonun kaderini bu küçük detaylar belirler."

Farioli, Ajax'tan ayrılış sürecine de açıklık getirdi: "Teknik direktörlük felsefem için sağlam ve vizyonu ortak bir ekip çok önemli. Yıllardır iki yardımcı antrenör, bir kondisyoner, bir sakatlık sonrası performans sorumlusu ve bir video analistten oluşan altı kişilik bir ana kadroyla çalışıyorum. Ancak yeni bir kulübe entegre olurken, mevcut çalışanları da göz ardı edemeyiz. Nice'te ve Amsterdam'da olduğu gibi, kulübü, ligi ve iç dinamikleri bilen insanları dinlemeye özen gösterdik. Ajax'taki ekip toplamda 14 kişiydi; altısı benimle gelen, sekizi kulüpte hali hazırda çalışan kişilerdi. Bu sinerji sezonun belirleyici unsurlarından biriydi."

"Ajax'tan ayrılmamın arkasında daha derin bir sorgulama vardı: Artık üst düzey futbolda son derece özel ve kapsamlı beceriler gerekiyor. Sadece 'her şey yolundayken işleyen' yapılar yeterli değil. Olası en kötü senaryoya bile hazırlıklı olunmalı – taktiksel, fiziksel, duygusal ve yönetsel olarak. Bu yüzden geceleri uykumu kaçıran şey, her ihtimale karşı hazırlıklı olma sorumluluğu."

"Ben klasik anlamda savunmacı bir İtalyan teknik adam değilim. Oyuncuları özgürleştiren, son üçte bölgede bolca pozisyon ürettirmeyi hedefleyen bir yapıyı her gün tekrar tekrar inşa etmeye çalışıyorum."