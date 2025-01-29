Francesco Farioli'den Galatasaray maçı öncesi açıklamalar

İtalyan teknik adam, yarın TSİ 23.00'te karşılaşmanın yapılacağı Johan Cruijff Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin kaliteli bir kadrosu olduğuna değinen 35 yaşındaki teknik adam, "Türkiye'de son zamanlarda Galatasaray çok iyi yerlere geldi. Okan Buruk, teknik direktör olduktan sonra takımı çok iyi yerlere taşıdı. Senelerden beri aynı oyuncularla, en iyileriyle oynuyor. Osimhen, Icardi gibi oyuncuları var. Kanatlarda çok iyi oyuncuları mevcut. Alternatif bir oyuncu olan Berkan var. Galatasaray'ın kalitesini ve gücünü değerlendirecek kişi değilim ama şu anda iyi bir form yakaladılar." diye konuştu.

Farioli, yarınki müsabakanın iki takım için önemli olduğuna değinerek, "Nasıl oynayacağımızı ve taktiklerimizi anlatmayacağım. Çok iyi bir maç oynamamız gerektiğini biliyorum. Yarınki müsabaka iki takım için de önemli. Alabileceğimiz en iyi sonuç için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray'ın agresif ve atak oynadığını biliyoruz. Bizim için zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'de çalıştığını hatırlatan Farioli, "Türkiye ile çok iyi bir bağım var. Türkiye'ye pozitif bakıyorum. Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'da pozitif etkiler bıraktım. Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu var. Türkiye ve oradaki insanlarla çok iyi bağ yakaladım. Hala Türk futbolunu takip ediyorum ve bağım güçlü." şeklinde görüş belirtti.

"GALATASARAY'I KISKANIYOR MUSUN?" SORUSUNU YANITLADI

Hollandalı bir basın mensununun Galatasaray'ın kadrosundaki yıldız futbolcuları hatırlatarak, "Galatasaray'ı kıskanıyor musun?" şeklindeki sorusu üzerine Farioli, "Ben kıskanç değilim. Çok iyi bir kulüpte çalışıyorum. Galatasaray büyük bir kulüp. Şu anda mutlular. Çünkü finansal durumları daha iyi ve yıldız oyuncular alabiliyorlar. Ancak Ajax'ın da pek geri kalır yanı yok." şeklinde görüşlerini aktardı.

Basın toplantısına katılan sol bek oyuncusu Jorrel Hato ise yarınki müsabakanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son haftalarda iyi oynamadıklarını aktaran 18 yaşındaki futbolcu, "Bizim çok önemli bir hafta. Yarın Galatasaray'a karşı iyi performans sergilememiz gerek. Geçen haftadan çok daha iyi oynamalıyız." diye konuştu.