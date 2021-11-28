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  • Francesco Farioli'den Trabzonspor maçında 3 zorunlu değişiklik
Spor

Francesco Farioli'den Trabzonspor maçında 3 zorunlu değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında lider Trabzonspor'u konuk eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Francesco Farioli, son oynanan Kasımpaşa müsabakasının 11'ine göre 3'ü zorunlu 4 değişiklik yaptı.

28 Kasım 2021 Pazar 16:13 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 16:13
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Kırmızı-siyahlı takım, Trabzonspor müsabakasına Emiliano Viviano, Jurge Balkovec, Derrick Luckassen, Caner Erkin, Serhat Ahmetoğlu, Jimmy Durmaz, Andrea Bertolacci, Adnan Uğur, Isaac Karamoh, Emre Mor ve Aleksandar Pesic ilk 11'i ile başladı.

İstanbul temsilcisinin yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun, Vato Arveladze, Alparslan Erdem, Berke Demircan, Yannis Salibur ile Rayyan Baniya oturdu.

Farioli, ligin 13. haftasında 3-1 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Ervin Zukanovic, Vegar Hedenstad ve Lucas Biglia'dan cezaları nedeniyle yararlanamadı. Genç İtalyan teknik adam, Erhun Öztümer'i ise yedeğe çekti.

Farioli, bu oyuncuların yerine Balkovec, Serhat Ahmetoğlu, Jimmy Durmaz ve Adnan Uğur'u görevlendirdi.

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