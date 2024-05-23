Francesco Farioli'nin yeni adresi Ajax

Süper Lig'de bir dönem Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Francesco Farioli, sezon başında Nice takımının başına geçmişti. Fransa temsilcisinde sergilediği performansla dikkat çeken genç çalıştırıcı, şimdi de Avrupa devine imza atıyor.

NİCE İLE 38 MAÇA ÇIKTI

Nice'nin başında 38 resmi maça çıkan Francesco Farioli bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken maç başına 1.68 puan ortalaması tutturdu.

YENİ ADRESİ AJAX

Voetball International'da yer alan habere göre Ajax, gelecek sezon Francesco Farioli'yi takımın başına geçirmek üzere.

Haberin detaylarında Ajax yönetiminin, 35 yaşındaki İtalyan teknik adamın oyun felsefesini çok beğendiği ve bu yüzden Farioli'yi takımın başına getireceği iddia edildi.

TAZMİNAT TUTARI 1.2 MİLYON EURO

Öte yandan Ajax'ın, Francesco Farioli için Nice'ye 1.2 milyon euro ödeyeceği de söylendi.