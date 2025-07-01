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Spor

Francesco Farioli'nin yeni durağı Porto

Hollanda ekibi Ajax'tan ayrılan teknik direktör Francesco Farioli, Portekiz ekibi Porto'nun başına geçmeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 10:00 - Güncelleme:
Francesco Farioli'nin yeni durağı Porto
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Genç teknik adam Francesco Farioli, Ajax'taki başarılı döneminin ardından Portekiz devi Porto'nun başına geçiyor.

İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, Ajax'tan ayrılmasının ardından Serie A ekipleriyle anılsa da, kariyerine Portekiz'de devam etmeye hazırlanıyor. 36 yaşındaki çalıştırıcının, FC Porto ile anlaşmak üzere olduğu ve Martin Anselmi'nin sözleşmesi feshedildikten sonra takımın başına geçeceği bildirildi.

Farioli, daha önce Benevento ve Sassuolo'da Roberto De Zerbi'nin teknik ekibinde görev almış, ardından 2021'de Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük kariyerine adım atmıştı. Türkiye'deki görevinden sonra Alanyaspor'a geçen Farioli, burada da kısa sürede dikkat çekmişti.

Avrupa'da yükselen bir isim haline gelen genç teknik adam, 2023 yazında OGC Nice'in başına geçti. Buradaki başarılı döneminin ardından 2024'te Ajax'a transfer oldu.

Hollanda ekibinde sezonun büyük bölümünü lider götüren Farioli, son dönemde yaşanan puan kayıplarına rağmen takımı Feyenoord'un ardından ikinci sıraya taşıdı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde de Galatasaray gibi güçlü rakiplere karşı galibiyetler elde ederek dikkat çekti.

SERİE A'YA DÖNÜŞ OLMADI

Yaz boyunca Farioli'nin adı Roma, Milan, Fiorentina ve Lazio gibi Serie A ekipleriyle anıldı. Hatta İtalya Milli Takımı'nın başına geçebileceği dahi konuşuluyordu. Ancak Corriere dello Sport'un haberine göre Farioli'nin bir sonraki durağı Porto olacak. 36 yaşındaki İtalyan, kariyerine yeni bir uluslararası tecrübe daha ekleyecek.

Farioli, kariyerine kaleci antrenörü olarak alt liglerde başlamış ve 2016-2018 yılları arasında İtalya Futbol Federasyonu'na danışmanlık yapmıştı. Kısa sürede teknik direktörlük alanında Avrupa'da yükselen değerlerden biri haline gelen Farioli, şimdi de Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto'nun başarısı için çalışacak.

  • Francesco Farioli
  • Porto
  • teknik direktör

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