İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2022 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6358
  • EURO
    19,3599
  • ALTIN
    1057.16
  • BIST100
    4985.49
Spor

Francesco Totti İstanbul'a geldi

Eski İtalyan yıldız futbolcu Francesco Totti, İstanbul'da saç ekim kliniği Cosmedica ile iş birliğine imza attı.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 15:26 - Güncelleme:
Francesco Totti İstanbul'a geldi
ABONE OL

Totti ile Cosmedica arasındaki iş birliği kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Firmanın kurucusu Doktor Levent Acar'ın da katılımıyla Mandarin Oriental Bosphorus Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Totti, Cosmedica ile iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Levent Acar ise Türkiye'de günde ortalama bin kişinin saç ekimi yaptırdığını aktararak, Türkiye'nin dünyanın saç ekimi başkenti olduğunu söyledi.

Bu sene Katar'daki Dünya Kupası'na İtalya'nın katılamaması hakkında gelen bir soru üzerine 2006 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya takımında yer alan Totti, "Alıştık. Dört yıl önceki Dünya Kupası'na da katılamamıştık." dedi.

Eski futbolcu, Dünya Kupası'nda şampiyonluk favorileri arasında ise Brezilya, Fransa ve Arjantin olduğunu dile getirdi.

Totti, "Hayatımda, İtalya ile Dünya Kupası'nı kazandığım günü hiç unutamıyorum." diye konuştu.

Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna 46 yaşındaki eski futbolcu, "Türkiye'de yeni arkadaşlarım var, daha sık geleceğim." cevabını verdi.

Türkiye'de takım çalıştırma hakkında ise Totti, şu an böyle bir düşüncesinin olmadığını ancak gelecekte bir fırsat olursa bunu düşünebileceğini söyledi.

Bu arada, eski milli futbolcu Nihat Kahveci de toplantıda Totti'ye soru sordu. Kahveci'nin 25 yıllık futbol kariyerini sadece Roma'da geçirdiğini hatırlatması ve kendisine gelen transfer tekliflerini reddetmesinin pişmanlığını yaşayıp yaşamadığını sorması üzerine Totti, "25 yıl benim en büyük zaferim, hiçbir pişmanlığım olmadı." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.