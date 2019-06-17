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Francesco Totti Roma'ya veda etti

Roma'nın efsane kaptanı ve kulüp yönetiminde görev alan ismi Francesco Totti yaptığı açıklama ile kulüpten ayrıldığını duyurdu.

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Uzun yıllar Roma formasıyla top koşturduktan sonra aktif futbol kariyerini noktalayan ancak kulüpte görev almaya devam eden Francesco Totti bu kez taraftarlarını üzecek.
 
Birkaç gündür İtalyan basınında çıkan dedikodular gerçeğe dönüştü. Efsane kaptan Totti, Roma'daki görevini bıraktığını duyurdu. Tecrübeli isim basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok düşündüm. Bu kararı almamın benim hatam olmadığını söyleyeyim. Size başka ne diyebileceğimi bilmiyorum" dedi.
 
"ROMA'YA AİT HER ŞEYİ SİLMEK İSTEDİLER"
 
Mevcut yönetim hakkında zehir zemberek ifadeler kullanan Totti sözlerini şöyle sürdürdü;
 
"Sportif alanda asla istediğim gibi çalışma fırsatım olmadı. Benim için çok acı verici bir gün. Amerikalılar bu kulübün başına geçtiğinden beri Roma'ya ait olan her şeyi silmek istediler. Bu bazı insanların hedefiydi. Başarılı da oldular. Eğer Roma'nın başına başka birisi geçer ve beni gerçekten getirmek isterse hazır olurum. Hiçbir zaman işlere dahil olmama izin vermediler. 2 yıldır görev yapıyorum ancak en fazla 10 toplantıya çağırılmışımdır. Her zaman son dakika haber verildi. Her zaman dışarıda tutmaya çalıştılar."
 
(Fotomaç)

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