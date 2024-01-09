Franceso Farioli'yi soydular!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'i çalıştıran Francesco Farioli'nin evine hırsız girdi.
Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Nice'in Fransa Kupası'nda Auxerre ile oynadığı maç esnasında 2 hırsız, Farioli'nin evine girdi.
Haberde, Farioli'nin aile üyelerinin iki hırsıza karşılık koyup evden uzaklaşmasını sağladıkları belirtilirken, Nice güvenlik müdürünün akşam 9 sularında polise ihbarda bulunduğu kaydedildi.
Farioli yönetimindeki Nice, hırsızlık esnasında oynanan Fransa Kupası son 32 turu maçında Auxerre'i normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek kupada üst tura yükselmişti.