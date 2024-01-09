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Spor

Franceso Farioli'yi soydular!

Fransa Ligue 1 ekibi Nice'da teknik direktör olan Francesco Farioli'nin evine hırsız girdi.

9 Ocak 2024 Salı 17:57 - Güncelleme:
Franceso Farioli'yi soydular!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'i çalıştıran Francesco Farioli'nin evine hırsız girdi.

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Nice'in Fransa Kupası'nda Auxerre ile oynadığı maç esnasında 2 hırsız, Farioli'nin evine girdi.

Haberde, Farioli'nin aile üyelerinin iki hırsıza karşılık koyup evden uzaklaşmasını sağladıkları belirtilirken, Nice güvenlik müdürünün akşam 9 sularında polise ihbarda bulunduğu kaydedildi.

Farioli yönetimindeki Nice, hırsızlık esnasında oynanan Fransa Kupası son 32 turu maçında Auxerre'i normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek kupada üst tura yükselmişti.

  • Francesco Farioli
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