Francis Cagigao'dan Okan Buruk'a övgü dolu sözler

Teknik direktör Okan Buruk'a övgü yağdıran Cagigao, transfer politikası ile ilgili de bilgi verdi. Daha önce Arsenal'da socut, ve scout şefi olarak görev yapan 54 yaşındaki Francis, Şili Milli Takımı'ndaki sportif direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra sezon başında Cim-Bom'da görev almıştı.

İlk senesinde zafer sevinci yaşan İspanyol futbol adamı, "Kişisel olarak Türkiye'deki ilk yılımda bu deneyimi yaşamak beni tatmin etti.

"SÜPER LİG'DE KAZANMAK ZORDU"

Her şeyden önce Teknik Direktör Okan Buruk'un yönetimi, teknik ekiple birlikte takıma müthiş etki etti. 102 puan almak alışılmadık bir şey. Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia Gomez'i de vurgulamak isterim. Elit futbolda çok gerekli olan metodoloji ve sosyal beceriler açısından bulunduğu seviyeden çok etkilendim. Galatasaray'da her anlamda bir grubuz ama Davinson Sanchez ve Kerem Demirbay gibi birçok transfer yaparak daha başarılı olduğumuza şüphe yok. Ancak şunu bilmelisiniz ki ben gelmeden önce de Galatasaray zaten kazanan bir takımdı. 102 puan elde etmek başlı başına bir şey ama Fenerbahçe ligde 99 puan aldı ve bu da burada şampiyonluğu kazanmanın çok zor olduğunu gösteriyor." açıklamasını yaptı.

AVRUPA'DA BİR ADIM ATMALIYIZ

Cagigao, "Kulübün Avrupa'da hâlâ bir adım daha atması gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar çok iyi rekabet etsek de, örneğin Old Trafford'da Manchester United'a karşı kazanarak, Şampiyonlar grup aşamasından kalmayı hedeflemeliyiz. Transferde yıldız oyuncu meselesi daha göreceli. Daha etkili olabilecek olan oyuncuları ararız ve bu her zaman piyasadaki en popüler veya en pahalı olanı arama meselesi değildir" dedi.

Francis Cagigao, kendi kariyeriyle ilgili ise "Uzun yıllardır oyuncu tarama ve işe alım gibi alanlarda çalışıyorum ama kendimi bir antrenör gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.