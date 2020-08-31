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Spor

Francisco Montero, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero İstanbul'a geldi. Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralanan genç oyuncu siyah-beyazlı formayı giyecek.

IHA31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:39 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:39
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Beşiktaş’ın Atletico Madrid’den 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero, İstanbul’a geldi. Genç defans, yarın sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve savunmaya Atletico Madrid’den takviye yapan Beşiktaş, 21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero’ya kavuştu. Atletico Madrid’den 1 yıllığına kiralanan Montero’yu İstanbul Havalimanı’nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve çok sayıda basın mensubu karşıladı. 

Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Montero, ardından kendisini 1 yıllığına Beşiktaş’a bağlayan imzayı atacak. Atletico Madrid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Deportivo forması giymiş ve 1’i Kral Kupası olmak üzere 31 maçta boy göstermişti.

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