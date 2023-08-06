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Spor

Francisco Montero, Beşiktaş'ta kalmak istiyor!

Geçen sezon Beşiktaş'a transfer olan ve Bundesliga 2 lig ekibine kiralanan İspanyol stoper Francisco Montero, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmek istiyor.

Takvim6 Ağustos 2023 Pazar 13:28 - Güncelleme:
Francisco Montero, Beşiktaş'ta kalmak istiyor!
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Geçtiğimiz sezonu Bundesliga 2 takımlarından Hamburg'da kiralık olarak geçiren Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, yeni sezonda Beşiktaş'ta kalmak istiyor.

Teknik ekibin, 24 yaşındaki futbolcudan memnun olduğu öğrenildi. 2025'e kadar kontratı bulunan ve Neftçi ile yapılacak maçların kadrosuna da adını yazdıran Montero'ya iyi bir teklif gelmezse futbolcu takımda kalacak.

2021 yılında Atletico Madrid'den 750 bin euro'ya transfer edilen Montero siyah-beyazlı formayı toplam 46 maçta terletti.

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