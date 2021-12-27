İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2021 Pazartesi / 23 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,6631
  • EURO
    13,0843
  • ALTIN
    671.328
  • BIST100
    1897.13
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Francisco Montero: Biz Beşiktaş'ız, bu durumda olamayız
Spor

Francisco Montero: Biz Beşiktaş'ız, bu durumda olamayız

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Francisco Montero, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Aralık 2021 Pazartesi 22:31 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 22:31
ABONE OL

Beşiktaşlı Francisco Montero, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İspanyol savunmacı "Daha çok çalışmalı, daha çok mücadele etmeli ve daha çok savaşmalıyız. Her maçta daha çok konsantre olmalıyız çünkü küçük detaylarla bazen maç kaybediliyor. Biz Beşiktaş'ız, bu durumda olamayız. Seri yakalamalıyız, kazanarak devam etmeliyiz. Kaybettik ve üzgünüz." dedi.

Francisco Montero "Geçen yıl pozisyona girip goller atıyorduk, bu yıl şanslar bulmamıza rağmen top bir şekilde girmek istemiyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.