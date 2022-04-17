Francisco Montero: Giresunspor çok iyi kapandı

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Francisco Montero, GZT Giresunspor maçı sonrası konuştu.

Montero, "Çok fazla defans yapan bir takıma karşı oynadık. Zorlu bir maçtı. Defansif olarak iyiydik rakibe şans vermedik. Gol bulamadık, çok iyi kapandı Giresunspor." ifadelerini kullandı.

"Alanyaspor maçından tek fark golü bulamamamızdı." diyen İspanyol savunma oyuncusu sık sık hücuma katılması ile ilgili ise, "Önümde alan varsa, topla direkt gitmemi istedi hoca. Ben de bunu uyguladım." diye konuştu.

Domajog Vida'nın sakatlanan Umut Nayir'e ilk yardımı sorulan Montero, "Hepimiz insanız, meslektaşız. Aynı işi yapıyoruz. Rakip de olsak saha içinde bu tarz şeyleri yapmamız doğamızın gereği." değerlendirmesinde bulundu.