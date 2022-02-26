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Spor

Francisco Montero: Savaştık ve kazandık

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yenen Beşiktaş'ta Francisco Montero, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Şubat 2022 Cumartesi 21:45 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 21:45
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Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş'a savunma oyuncusu Francisco Montero, maç sonu konuştu.

"GEÇ ISINMAMA RAĞMEN RİTMİ YAKALADIM"

Maç öncesinde boynunda ağrı olan Domagoj Vida'nın yerine ilk 11'e dahil edilen Montero, "Beklemediğim bir durumdu, ilk 11'ler açıklanmıştı. Vida'nın sakatlığından sonra oyuna gireceğim söylendi ve hızlıca ısınıp maça girdim ritmi yakaladım geç ısınmama rağmen. Her zaman hazırlıklı olmalısınız, ben de bugün oynadığım oyundan memnunum." dedi.

"TAKIM OLARAK İYİ SAVAŞTIK VE KAZANDIK"

Sivasspor'un hücumda etkili bir takım olduğunu bildiklerini söyleyen savunmacı, "Aslında 1-0'dan sonra çok geriye yaslandık bence takım olarak. Sivasspor'un hücumda etkili olduğunu biliyorduk. İçeriye kalabalık giriyorlar. İkinci yarıda defansta ve atakta takım olarak iyi savaştık ve kazandık." ifadelerini kullandı.

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