Francisco Montero'nun yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş Kulübü 24 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero'yu Almanya 2. Lig ekiplerinden HSV Fussball'a kiraladı.

Siyah-beyazlılar, Montero'yu HSV Fussball AG Kulübü'ne kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş'ın konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."

İspanyol savunma oyuncusu Atletico Madrid'den transfer edilmişti.