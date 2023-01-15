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Spor

Francisco Montero'nun yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero Hamburg'a kiralandı.

IHA15 Ocak 2023 Pazar 18:11 - Güncelleme:
Francisco Montero'nun yeni adresi belli oldu!
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Beşiktaş Kulübü 24 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero'yu Almanya 2. Lig ekiplerinden HSV Fussball'a kiraladı.

Siyah-beyazlılar, Montero'yu HSV Fussball AG Kulübü'ne kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş'ın konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."

İspanyol savunma oyuncusu Atletico Madrid'den transfer edilmişti.

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