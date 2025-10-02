İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6142
  • EURO
    48,885
  • ALTIN
    5157.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Franck Haise: Fenerbahçeli futbolcuların kapasitesi ortada
Spor

Franck Haise: Fenerbahçeli futbolcuların kapasitesi ortada

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'ye mağlup olan Fransız ekibi Nice'te teknik direktör Franck Hiase mücadele sonrası konuştu.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 22:35 - Güncelleme:
Franck Haise: Fenerbahçeli futbolcuların kapasitesi ortada
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Nice'te teknik direktör Franck Haise, sarı-lacivertlilerin daha iyi oynadığını belirtti.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Haise, son paslarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Bu seviyede daha iyi oynamaları gerektiğini vurgulayan Haise, istenilenleri yerine getiremedikleri için kaybettiklerini dile getirdi.

Kendi sistemlerini oyuna yansıtamadıklarını belirten Haise, "Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığı kesin. Teknik anlamda daha iyilerdi. Eksik durumdayız. Daha fazla bire bir oynamalıyız ve daha çok pozisyona girmeliyiz. Bunları da zamanla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Skorun çok çabuk 2-0'a geldiğini söyleyen Haise, "Pozitif tarafları görmemiz gerekiyordu ve ekip olarak bunları bulmaya çalıştık. Maçta yeterince fırsat bulamadık." açıklamasını yaptı.

Maça dörtlü savunmayla çıkmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Haise, şunları kaydetti:

"Dörtlü defans kurduk çünkü hızlı ve atak oynayan bir rakip bekliyorduk. Bu da oldu. Maçı orta alanda yönetmeye çalışırken çok çabuk bir gol yedik. Dörtlü defansı daha önce Lens takımında da denedim ama bugün başarılı olmadı. Fenerbahçe'de çok iyi oyuncular var. Hepsinin teknik kapasiteleri ortada. Bu akşam tam bir takım olarak oynadılar. İyi bir maç çıkardılar. Bizlerin de hatalarını bulup maçı kazandılar."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetlerini Fenerbahçe karşısında almak için sahaya çıktıklarını anlatan Fransız teknik adam, "Gayret gösteriyoruz. Önümüzde zor ve büyük maçlar var. Oyuncularımın en iyisini vereceğine inanıyorum. Her şeylerini verdikleri sürece onların yanındayım. Her şey bizim elimizde. İlerleyen maçlarda galibiyetler alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.