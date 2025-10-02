Franck Haise: Fenerbahçeli futbolcuların kapasitesi ortada

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Nice'te teknik direktör Franck Haise, sarı-lacivertlilerin daha iyi oynadığını belirtti.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Haise, son paslarda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Bu seviyede daha iyi oynamaları gerektiğini vurgulayan Haise, istenilenleri yerine getiremedikleri için kaybettiklerini dile getirdi.

Kendi sistemlerini oyuna yansıtamadıklarını belirten Haise, "Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığı kesin. Teknik anlamda daha iyilerdi. Eksik durumdayız. Daha fazla bire bir oynamalıyız ve daha çok pozisyona girmeliyiz. Bunları da zamanla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Skorun çok çabuk 2-0'a geldiğini söyleyen Haise, "Pozitif tarafları görmemiz gerekiyordu ve ekip olarak bunları bulmaya çalıştık. Maçta yeterince fırsat bulamadık." açıklamasını yaptı.

Maça dörtlü savunmayla çıkmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Haise, şunları kaydetti:

"Dörtlü defans kurduk çünkü hızlı ve atak oynayan bir rakip bekliyorduk. Bu da oldu. Maçı orta alanda yönetmeye çalışırken çok çabuk bir gol yedik. Dörtlü defansı daha önce Lens takımında da denedim ama bugün başarılı olmadı. Fenerbahçe'de çok iyi oyuncular var. Hepsinin teknik kapasiteleri ortada. Bu akşam tam bir takım olarak oynadılar. İyi bir maç çıkardılar. Bizlerin de hatalarını bulup maçı kazandılar."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetlerini Fenerbahçe karşısında almak için sahaya çıktıklarını anlatan Fransız teknik adam, "Gayret gösteriyoruz. Önümüzde zor ve büyük maçlar var. Oyuncularımın en iyisini vereceğine inanıyorum. Her şeylerini verdikleri sürece onların yanındayım. Her şey bizim elimizde. İlerleyen maçlarda galibiyetler alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.