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Spor

Franck Kessie, Juventus iddiaları hakkında konuştu: Harika olurdu

Suudi ekibi AL-Ahli'deki sözleşmesi sona erecek olan Franck Kessie hakkında çıkan Juventus iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ28 Haziran 2026 Pazar 16:14 - Güncelleme:
Franck Kessie, Juventus iddiaları hakkında konuştu: Harika olurdu
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Al-Ahli ile sözleşmesi sona erecek Franck Kessie, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fildişili orta saha oyuncusu, hakkında çıkan Juventus haberlerini de değerlendirdi.

29 yaşındaki futbolcu, "Juventus ile ilgili konuşulanları duydum. Şu anda sadece Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım ama tek bir şey söyleyeceğim; harika transfer olurum! Formdayım, Dünya Kupası'nda oynuyorum, sözleşmem bitiyor ve serbest oyuncuyum. Daha ne isteyebilirsiniz?" dedi.

Kessie, "Pek çok kulüp beni istiyor. Menajerim çalışıyor, çok fazla telefon alıyoruz ve bu durum beklenen bir şey." sözlerini sarf etti.

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Kessie, 12 gol attı ve 6 asist yaptı.

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