26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8931
  • 6,6238
  • 255.639
  • 90.678
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Franck Ribery: Hala büyük bir kulüpte oynayabilirim

12 yıllık Bayern Münih macerası sona eren Franck Ribery, 36 yaşında olmasına rağmen hala büyük bir kulüpte oynayabileceğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bayern Münih kariyeri sona eren ve Sheffield United ile adı anılan Franck Ribery, L'Equipe'e özel bir röportaj verdi.

Bayern Münih'teki 12 yıl yüksek kariyerinin ardından hala büyük bir takımda oynayabileceğine inanan 36 yaşındaki Ribery, Çin opsiyonuna ise kapalı olduğunun sinyallerini verdi.

İki sezon daha futbol oynamak istediğini dile getiren Ribery, "Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve bir karar alırken ailemi de düşünmek zorundayım. Onların mutluluğu benim için çok önemli. Bir karar aşamasındayım ve hala büyük zorluklarla başedebilecek, yoğun antrenman programlarını kaldırabilecek durumdayım" dedi.

Hala futbola ve başarıya aç olduğunun altını çizen Ribery, "Hala açım, bu çok net! 36 yaşında olsam da futbola verebileceğim şeyler var. Kafa ve fiziksel olarak 36 gibi hissetmiyorum ve hala büyük bir kulüpte futbol oynayabilirim. Bu deneyime sahibim" şeklinde konuştu.

(Sporx)

İBB çalışanlarından CHP´li İmamoğlu´na tepki

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bulgaristan, Türkiye'ye iade etti

Bulgaristan, Türkiye'ye iade etti

Avrupa'da ilginç girişim! Turist sayısını azaltmak için harekete geçtiler

Avrupa'da ilginç girişim! Turist sayısını azaltmak için harekete geçtiler

Atatürk Havalimanı'nda şaşırtan manzara! Hepsi açık artırmaya sunulacak

Atatürk Havalimanı'nda şaşırtan manzara! Hepsi açık artırmaya sunulacak

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Ot biçerken aniden ortaya çıktı... Görenler şoke oldu

Ot biçerken aniden ortaya çıktı... Görenler şoke oldu

Tarihi gün! Kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı

Tarihi gün! Kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı

Türkiye'nin yükselişi İspanya'yı vurdu

Türkiye'nin yükselişi İspanya'yı vurdu

'Milli muharip uçağımız F-35 ile F-22 arasında'

'Milli muharip uçağımız F-35 ile F-22 arasında'
 

POPÜLER HABERLER

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Erken emeklilik...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Erken emeklilik...

Muhtaç yaşlıya 601 lira

Muhtaç yaşlıya 601 lira

Mars'ta şaşkına çeviren 'Star Trek' keşfi!

Mars'ta şaşkına çeviren 'Star Trek' keşfi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA