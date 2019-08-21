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Franck Ribery resmen Fiorentina'da

Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra hangi takıma gideceği merak edilen Franck Ribery, Fiorentina ile sözleşme imzaladı.

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İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Franck Ribery'i transfer etti.
 
İtalya'ya gelen Ribery, Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız futbolcu, bu anlaşmada Fiorentina'dan 8+1 milyon euro kazanacak.
 
36 yaşındaki futbolcu, 12 yıl boyunca Bayen Münih forması giydikten sonra bu yaz takımdan ayrılmıştı. Kariyerinde toplam 556 maça çıkan Fransız yıldız, 146 gol ve 210 asist üretti.,
 
(Sporx)
 

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