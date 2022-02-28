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Spor

Franck Ribery trafik kazası geçirdi

İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'da forma giyen 38 yaşındaki futbolcu Franck Ribery, trafik kazası geçirdi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 18:09 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 18:09
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Salernitana'da forma giyen Franck Ribery, trafik kazası geçirdi.

Fransız futbolcunun içinde olduğu araç, pazar gecesi Salerno'ya 40 kilometre mesafedeki Capaccio-Paestum'da bir trafik ışığının direğine çarptı. Kazada başından hafif bir şekilde yaralanan Ribery, hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından evine geçti.

Salernitana'nın basın açıklamasında, "Ribery, arabayı kendisinin kullanmadığı bir trafik kazasına karıştı ve hafif bir kafa travması geçirdi. Oyuncu, önlem olarak birkaç gün dinlenecek" ifadeleri yer aldı.

Ribery'nin, cuma günkü Inter karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı ise belirsiz.

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