İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2025 Çarşamba / 27 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0125
  • EURO
    41,0898
  • ALTIN
    3690.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Franck Ribéry'den korkutan açıklama: Bacağımı kaybetmek üzereydim
Spor

Franck Ribéry'den korkutan açıklama: Bacağımı kaybetmek üzereydim

Efsane futbolcu Franck Ribéry kariyerinin son döneminde yaşadığı sağlık sorunu hakkında konuştu. Ciddi bir enfeksiyon sorunu yaşayan Fransız futbolcu 'Bacağımı kaybetmek üzereydim. Sonunda kurtulduM. Ama bu beni hem fiziksel hem de mental olarak çok etkiledi.' dedi.

HABER MERKEZİ26 Mart 2025 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Franck Ribéry'den korkutan açıklama: Bacağımı kaybetmek üzereydim
ABONE OL

Eski Bayern Münih yıldızı Franck Ribéry, futbol kariyerinin son yıllarında yaşadığı dramatik sağlık sorunlarını L'Équipe'e anlattı. Fransız kanat oyuncusu, ciddi bir enfeksiyon nedeniyle bacağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

"ŞANSLIYIM Kİ KURTULDUM"

Ribéry, yaşadığı zorlu süreci atlatabildiği için şanslı olduğunu söyledi:

"Bacağımı kaybetmek üzereydim. Doktorlar mücadele etti ve sonunda kurtulduk. Ama bu beni hem fiziksel hem de mental olarak çok etkiledi."

RİBÉRY'NİN KARİYERİNİN SON EVRESİ

Bu sağlık sorunu, Ribéry'nin 2019-2022 yılları arasında Fiorentina'da oynadığı döneme denk geldi. Fransız yıldız, enfeksiyon nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve tedavi sürecinin ardından 2022'de futbolu bırakmıştı.

  • Franck Ribéry
  • futbolcu
  • sağlık sorunu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.