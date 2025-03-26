Franck Ribéry'den korkutan açıklama: Bacağımı kaybetmek üzereydim

Eski Bayern Münih yıldızı Franck Ribéry, futbol kariyerinin son yıllarında yaşadığı dramatik sağlık sorunlarını L'Équipe'e anlattı. Fransız kanat oyuncusu, ciddi bir enfeksiyon nedeniyle bacağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

"ŞANSLIYIM Kİ KURTULDUM"

Ribéry, yaşadığı zorlu süreci atlatabildiği için şanslı olduğunu söyledi:

"Bacağımı kaybetmek üzereydim. Doktorlar mücadele etti ve sonunda kurtulduk. Ama bu beni hem fiziksel hem de mental olarak çok etkiledi."

RİBÉRY'NİN KARİYERİNİN SON EVRESİ

Bu sağlık sorunu, Ribéry'nin 2019-2022 yılları arasında Fiorentina'da oynadığı döneme denk geldi. Fransız yıldız, enfeksiyon nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış ve tedavi sürecinin ardından 2022'de futbolu bırakmıştı.