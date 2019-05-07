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Franck Ribery'den transfer açıklaması

Sezon sonunda Bayern Münih'e veda edecek olan Franck Ribery, basın toplantısında geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Geleceği için henüz bir karar vermediğini açıklayan Ribery, "12 yıl sonra Bayern'den ayrılmak hiç kolay değil! Benim için de ailem için de çok zor. Dürüstçe şunu söylemem gerekiyor; Gelecek sezon ne yapacağımı bilmiyorum. Bir iki yıl daha %100 futbol oynayacağım. Münih harika bir şehir, ailem burada, çocuklarım burada yaşıyor ve okula gidiyor, şüphesiz ki geri döneceğim" dedi.
 
Bayern'den ayrılmasının kendisi için çok zor olacağını ifade eden Fransız futbolcu, "David Alaba benim için çok özel bir dost ve ona veda etmek benim için çok zor olacak. Alaba benim oğlum! Birbirimizi tekrar göreceğiz ancak sürekli bir arada olamayacağız. Rafinha, Müller, Neuer ve Robben'i de çok özleyeceğim. Uzun bir zamandır beraber olduğumuz arkadaşlarımız, hepsi çok özeller" şeklinde konuştu.
 
Robben hakkında da konuşan Ribery, "Solda Robben, sağda Ribery fikri her zaman cazip oldu ve her zaman tedirgin etti ancak artık bu dönem sona erdi. Robben ile eşsiz deneyimler yaşadım, birçok başarı kazandık ancak artık maceralara atılmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
 
Bayern Münih'in kendisi için her zaman özel olacağını vurgulayan Ribery, "Bayern Münih'te her zaman Rummenigge ve Hoeness ile harika ilişkim oldu. Şu anda bu konularda konuşmak zor ama alınan kararlara saygı duymak zorundayız. Benim, Bayern için yaptıklarım asla unutulmayacak; Rummenigge ve Hoeness bana bunu anlattı" şeklinde konuştu.
 
(Sporx)
 
 
 
 
 
 

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