Franck Ribery'nin Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı iddia edildi
SPOR3; Fenerbahçe’nin Bayern Münih’le yollarını ayıran Ribery’le görüştüğünü öne sürdü.
Daha önce Türkiye’de G.Saray forması giyen Fransız oyuncunun Kanarya’nın teklifine sıcak baktığı belirtildi. Şu anda kulüpsüz olan Ribery’ye, PSV ve birçok Arap kulübünden teklif var.
(Akşam)
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