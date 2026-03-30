Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde yarın evinde Türkiye ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde Kosova Teknik Direktörü Franco Foda, Fadil Vokrri Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu söyleyen Foda, "Arda, Kenan ve Hakan var. Fakat biz de buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Şansımız yüzde 50. İnanıyorum ki iyi bir maç olacak. Hangi taktikle oynayacağımı açıklayamam. Türkiye, kısa paslarla ileriye çıkıyor. Topu kaptığımız anda kontrataklarla hareket edeceğiz. Her şeye hazırız" şeklinde konuştu.

Maç heyecanının şehrin her yerinde olduğunu ifade eden Franco Foda, "Bu basın toplantısı da bunun göstergesi. Bugüne kadar hiçbir basın toplantısında bu kadar gazeteci olmadı. Kariyerim için Dünya Kupası'na katılmak çok önemli" diye konuştu.

Play-off yarı finalindeki Slovakya'dan yedikleri 2 golün kendi hatalarından kaynaklı olduğunu belirten Foda, "Biz gereken önlemleri alacağız. En büyük avantajımız kendi evimizde oynamamız" ifadelerini kullandı.