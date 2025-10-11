Franco Mastantuono Arjantin kampını terk etti

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Franco Mastantuono'nun milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid, geçtiğimiz günlerde Villarreal karşılaşmasında genç oyuncunun kas zorlanması yaşadığını açıklamıştı.

Mastantuono, bu sakatlığa rağmen milli takıma katıldı ve ilk günlerde takımla birlikte çalıştı. Ancak federasyondan yapılan açıklamada, "Franco Mastantuono sol uyluğundaki zorlanma nedeniyle tura devam edemeyecek" denildi. Oyuncunun Madrid'de detaylı sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Lionel Messi'nin de Venezuela maçında forma giymediği, ancak kampı terk edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığı açıklandı. Arjantin, hazırlık maçında Venezuela'yı 1-0 mağlup ederken, gol Giovanni Lo Celso'dan geldi.