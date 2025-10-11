İSTANBUL 17°C / 10°C
Franco Mastantuono Arjantin kampını terk etti

Arjantin Futbol Federasyonu, genç yıldız Franco Mastantuono'nun sol uyluğundaki sakatlık nedeniyle milli takım kampından ayrılarak Madrid'e döneceğini açıkladı.

11 Ekim 2025 Cumartesi 09:26
Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), Franco Mastantuono'nun milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Real Madrid, geçtiğimiz günlerde Villarreal karşılaşmasında genç oyuncunun kas zorlanması yaşadığını açıklamıştı.

Mastantuono, bu sakatlığa rağmen milli takıma katıldı ve ilk günlerde takımla birlikte çalıştı. Ancak federasyondan yapılan açıklamada, "Franco Mastantuono sol uyluğundaki zorlanma nedeniyle tura devam edemeyecek" denildi. Oyuncunun Madrid'de detaylı sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Lionel Messi'nin de Venezuela maçında forma giymediği, ancak kampı terk edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığı açıklandı. Arjantin, hazırlık maçında Venezuela'yı 1-0 mağlup ederken, gol Giovanni Lo Celso'dan geldi.

