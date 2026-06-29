Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray, Frank Anguissa transferinde karşı karşıya geldi.

Yaz transfer döneminde orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen İstanbul temsilcileri, Kamerunlu yıldız için kollarını sıvadı.

Napoli'den ayrılması beklenen tecrübeli oyuncu için Türk kulüplerinin ilgisinin ön planda olduğu doğrulandı.

NAPOLI'NİN İSTEDİĞİ BONSERVİS

Öte yandan Serie A ekibinin Anguissa için istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Dış basında yer alan haberlere göre Napoli, 30 yaşındaki orta saha için kapıyı 20 milyon euro'dan açtı.

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY'A GÖRE DAHA SOMUT HAMLELER YAPTI

Beşiktaş'ın Galatasaray'a göre daha somut hamleler yaptığı ve transfer yarışında önde olduğu kaydedildi.

GALATASARAY TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Sarı-kırmızılıların ise transferin maliyeti ve oyuncunun form durumu nedeniyle temkinli yaklaştığı aktarıldı.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 22 maçta 1.597 dakika süre alan Anguissa, 4 gol/2 asistlik katkı sunmayı başardı.

PİYASA DEĞERİ

2022 yılında Fulham'dan Napoli'ye 16 milyon euro karşılığında transfer olan deneyimli orta sahanın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

SÖZLEŞMESİ

Frank Anguissa'nın takımıyla sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.