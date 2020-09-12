Frank Rijkaard Hollanda Milli Takımı'nı reddetti

12 Eylül 2020 Cumartesi 18:05 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:05

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Frank Rijkaard'ın Koeman'ın yerine Hollanda Milli Takımı'ndan aldığı teklifi reddettiği ortaya çıktı.

İspanyol Marca'nın haberinde Barcelona'nın başına geçen Ronald Koeman'ın yerine Hollanda Futbol Federasyonu'nun Milli Takım için Rijkaard'a teklif yaptığı ancak teklifin kabul görmediği belirtildi. Frank Rijkaard'ın gerekçe olarak ise yeniden idman yapmak istemediğini belirttiği habere konu oldu.

Frank Rijkaard bilindiği gibi uzun süredir takım çalıştırmıyor ve nedenini ise şu sözlerle açıklıyordu: "Artık bir takım çalıştırma ile ilgili motivasyonumu kaybettim. Teknik direktör olarak mesleğime geri dönme hırsım kayboldu."