Spor

Frankfurt 1 puanı son anda kurtardı

Werder Bremen ile Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 18. haftasında oynanan ve 6 gole sahne olan mücadelede 3-3 berabere kaldı.

17 Ocak 2026 Cumartesi 00:39
Frankfurt 1 puanı son anda kurtardı
Almanya Bundesliga'nın 18. hafta maçında Werder Bremen ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Wesersradion Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Werder Bremen'in golleri, 29. dakikada Justin Gideon Njinmah, 78. dakikada Jens Stage ve 80. dakiikada Jovan Milosevic kaydetti.

Frankfurt'un gollerini ise, dakika 1'de Arnaud Kalimuendo Muinga, 56. dakikada Nnamdi Collins ve 90+4. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

Frankfurt forması giyen Can Uzun, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 65.dakikada Mahmoud Dahoud'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, puanını 27'ye yükseltti. Werder Bremen ise puanını 18 yaptı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, Hoffenheim'i ağırlayacak. Werder Bremen, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.

