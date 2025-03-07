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Spor

Frankfurt, Ajax'ı deplasmanda devirdi

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, deplasmanda karşılaştığı Ajax'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi7 Mart 2025 Cuma 01:45 - Güncelleme:
Frankfurt, Ajax'ı deplasmanda devirdi
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Hollanda temsilcisi Ajax, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

10. dakikada Brian Brobbey, Ajax'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 27. dakikada ise Eintracht Frankfurt, Hugo Larsson'un golüyle skoru eşitledi.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Frankfurt'ta Ellyes Skhiri, 70. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Frankfurt, tur için avantajı kaptı.

Rövanş maçı, 13 Mart Perşembe günü Frankfurt Arena'da oynanacak. Turu geçen takım, AZ Alkmaar - Tottenham eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

AHMETCAN KAPLAN YEDEK KULÜBESİNDE TAMAMLADI

Ajax'ta forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

CAN UZUN 90+1'DE GİRDİ, BATSHUAYI OYNAMADI

Eintracht Frankfurt'ta ise milli futbolcu Can Uzun, yedek başladığı maçta 90+1. dakikada oyuna dahil oldu. Galatasaray'dan transfer edilen Michy Batshuayi ise karşılaşmada süre almadı.

  • Eintracht Frankfurt
  • Ajax
  • galibiyet

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