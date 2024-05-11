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Spor

Frankfurt, Avrupa biletini aldı!

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Frankfurt ile Mönchengladbach 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 46 yapan Frankfurt, Freiburg'un da puan kaybetmesiyle Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 19:05 - Güncelleme:
Frankfurt, Avrupa biletini aldı!
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Almanya Bundesliga 33. hafta maçında Frankfurt ile Mönchengladbach ile karşılaştı.

Borussia-Park'ta oynanan maç 1-1 sona erdi. Mönchengladbach 9. dakikada Robin Hack ile öne geçti. Frankfurt ise 35. dakikada Eric Ebimbe ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 46 yapan Frankfurt, Freiburg'un da puan kaybetmesiyle Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Mönchengladbach ise 34 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Frankfurt, Leipzig ile oynayacak. Mönchengladbach ise Stuttgart'a konuk olacak.

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