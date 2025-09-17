İSTANBUL 27°C / 18°C
Frankfurt kalecisinden maç öncesi açıklama! ''Galatasaray'a özel bir hazırlık yapmadık''

Eintracht Frankfurt'un kalecisi Michael Zetterer, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nin çok özel bir organizasyon olduğunu söyleyen 30 yaşındaki file bekçisi, “Özel bir hazırlık yapmadık, her zamanki analizleri uyguluyoruz.' dedi.

17 Eylül 2025 Çarşamba 09:16
Frankfurt kalecisinden maç öncesi açıklama! ''Galatasaray'a özel bir hazırlık yapmadık''
Sarı-Kırmızılıların yarın mücadele edeceği Eintracht Frankfurt'un kalecisi Michael Zetterer, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Herhangi bir özel hazırlık yapmadıklarını belirten 30 yaşındaki eldiven, "Şampiyonlar Ligi maçında yer alabileceğim için daha da minnettarım. Şampiyonlar Ligi, kulüp düzeyinde ulaşılabilecek en büyük şeydir, çok özel bir organizasyon. Özel bir hazırlık yok. Rakip oyuncuların kalenin önünde ne yaptıklarını, şut veya penaltılarda tipik bir alışkanlık olup olmadığını inceliyoruz. Bunu her zaman yapıyoruz, ister ligde olsun ister Şampiyonlar Ligi'nde. Tabii ki takım taktiği de rakibe göre uyarlanıyor." Kendi statlarındaki tribün atmosferinin çok iyi olduğunu vurgulayan Alman file bekçisi, "Frankfurt'ta da on ikinci adamla çok iyi durumdayız. Taraftar desteği inanılmaz, bu konuda geri kalmıyoruz. Galatasaraylı oyuncular bizim tribünlerimizi nasıl karşılayacak bilmiyorum ama ben başka bir tribünden gelecek atmosfere karşı kesinlikle korku duymuyorum. Tam tersine, bu atmosferi çok sabırsızlıkla bekliyorum. Frankfurt'taki Avrupa geceleri hakkında hep olumlu şeyler duydum. Duygusal bir akşam olacağına eminim, umarım bizim için de olumlu bir akşam olur" dedi.

