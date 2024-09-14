Frankfurt, Wolfsburg deplasmanından 3 puanla dönüyor

Almanya Bundesliga 3.hafta maçında Wolfsburg, Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan maçı deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Frankfurt, 30. dakikada Omar Marmoush ile golü buldu. Wolfsburg, 76. dakikada Ridle Baku ile bu gole karşılık verdi. 82. dakikada Omar Marmoush'ın attığı penaltı golü Frankfurt'a galibiyeti getirdi.

Wolfsburg'da oynayan milli oyuncumuz Salih Özcan, maça ilk 11 başladı. İkinci yarının başlangıcında ise yerini Mohamed Amoura'ya bıraktı.

Frankfurt'ta forma giyen bir diğer milli oyuncumuz Can Uzun ise oynanan maçta süre alamadı.

Bu sonuçla birlikte Wolfsburg 3 puanda kalırken Frankfurt , puanını 6'ya çıkarttı.

Ligin bir sonraki maçında Frankfurt, Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Wolfsburg ise Bayern Leverkusen deplasmanında galibiyet arayacak.