30 Aralık 2025 Salı
Spor

Frankfurt'ta Batshuayi için ayrılık sinyali

Eintracht Frankfurt'ta santrfor transferinin ardından Michy Batshuayi'nin ayrılığı gündeme geldi. Alman ekibinin, devre arasında Belçikalı futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı öğrenildi.

29 Aralık 2025 Pazartesi 23:58
Frankfurt'ta Batshuayi için ayrılık sinyali
Eintracht Frankfurt forması giyen Michy Batshuayi, devre arası transfer döneminde Alman ekibinden ayrılabilir.

Eintracht Frankfurt, devre arası transfer döneminde kadrosuna bir santrfor takviyesi gerçekleştirdi. Alman temsilcisi, Elversberg forması giyen 22 yaşındaki santrfor Younes Ebnoutalib'i kadrosuna kattığını duyurdu.

BU SEZON PERFORMANSI

Alman ekibinde yaşanan bu gelişmeyle birlikte Michy Batshuayi'nin ayrılığı bir adım daha yaklaştı. Michy Batshuayi, bu sezon Eintracht Frankfurt'ta 10 maçta 171 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

FRANKFURT SICAK BAKIYOR

Younes Ebnoutalib transferiyle birlikte Michy Batshuayi'nin daha az süre alması ve Belçikalı futbolcunun, devre arasında Eintracht Frankfurt'tan ayrılması bekleniyor.

Eintracht Frankfurt da 32 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor.

