Frankfurt'tan 7 maç sonra zafer! Riera ile ilk galibiyet

Almanya 1. Bundesliga'nın 22. haftasında Eintracht Frankfurt ile Borussia Mönchegladbach karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Frankfurt, 3-0'lık skorla kazandı.

Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Nathaniel Brown, 34. dakikada Ayoube Amaimouni ve 75. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

Frankfurt forması giyen milli oyuncumuz Can Uzun, kas sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

FRANKFURT'TAN RIERA İLE İLK GALİBİYET

Albert Riera ile ikinci lig maçına çıkan ve ilk galibiyetini elde eden Frankfurt, ligde 7 maç sonra kazandı ve puanını 31'e yükseltti.

Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Gladbach, 22 puanda kaldı.

RIERA'NIN 3. SINAVI: BAYERN MÜNİH

Frankfurt, gelecek hafta Bayern Münih'e konuk olacak. Gladbach ise Freiburg deplasmanına gidecek.