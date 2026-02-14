İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Frankfurt'tan 7 maç sonra zafer! Riera ile ilk galibiyet
Spor

Frankfurt'tan 7 maç sonra zafer! Riera ile ilk galibiyet

Frankfurt, Bundesliga'nın 22. haftasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup etti. Albert Riera yönetiminde ilk galibiyetini alan Frankfurt, 7 maçlık hasretine son verdi.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 23:22 - Güncelleme:
Frankfurt'tan 7 maç sonra zafer! Riera ile ilk galibiyet
ABONE OL

Almanya 1. Bundesliga'nın 22. haftasında Eintracht Frankfurt ile Borussia Mönchegladbach karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Frankfurt, 3-0'lık skorla kazandı.

Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Nathaniel Brown, 34. dakikada Ayoube Amaimouni ve 75. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

Frankfurt forması giyen milli oyuncumuz Can Uzun, kas sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

FRANKFURT'TAN RIERA İLE İLK GALİBİYET

Albert Riera ile ikinci lig maçına çıkan ve ilk galibiyetini elde eden Frankfurt, ligde 7 maç sonra kazandı ve puanını 31'e yükseltti.

Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Gladbach, 22 puanda kaldı.

RIERA'NIN 3. SINAVI: BAYERN MÜNİH

Frankfurt, gelecek hafta Bayern Münih'e konuk olacak. Gladbach ise Freiburg deplasmanına gidecek.

  • Frankfurt galibiyet
  • Bundesliga maç
  • Albert Riera

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.